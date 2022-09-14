В Ереване проходит стихийная акция протеста

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Участники акции протеста на одной из улиц Еревана

Протестующие рядом со зданием парламента в Ереване в какой-то момент стали ломать ворота, чтобы попасть на территорию правительственного объекта. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Sputnik Армения».

Отмечается, что граждане вышли с требованием отставки главы армянского правительства после сегодняшних заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовящемся мирном документе с Азербайджаном.

Люди скандируют «Никол — предатель», периодически звучат призывы к единению граждан. Протестующие заблокировали проезжую часть, — передает источник.

Во время правительственного часа армянский премьер рассказал о намерении подписать некий документ. После того, как Пашинян выступил с этим заявлением, он подчеркнул, что многие начнут проклинать местных властей. Затем у здания правительства Армении начались протестные акции. В Ереване перекрыли движение на проспекте Баграмяна. На месте работает полиция.

Позднее, вечером 14 сентября Пашинян на своей странице в соцсети опроверг заявление, что Ереван готов подписать некий документ. Во время заседания в местном правительстве он подчеркнул, что информация о подписании официальной бумаги — манипуляция и информационная диверсия против республики.