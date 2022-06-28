В Ереване нашли точки соприкосновения с Баку по нескольким вопросам Вице-премьер Армении: Ереван сблизился с Баку по вопросам разблокировки коммуникаций

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Мгер Григорян

Еревану удалось сблизиться с Баку по вопросам разблокировки коммуникаций, заявил заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян. По его словам, этого удалось добиться благодаря трехсторонней рабочей группе вице-премьеров, передает Sputnik Армения.

Есть точки соприкосновения по пограничному и таможенному контролю, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент эксперты обсуждают восстановление и использование инфраструктур.

22 мая в Брюсселе прошла третья встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.

К практической реализации достигнутых в Брюсселе договоренностей Азербайджан и Армения перешли почти сразу после переговоров на европейской площадке. Председатели пограничной комиссии Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели первую встречу на границе. Отмечается, что стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий. Вместе с тем представители стран договорились использовать различные площадки для проведения дальнейших встреч.