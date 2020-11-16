В Ереване начался митинг за отставку Пашиняна

https://static.news.ru/photo/d0a85604-2817-11eb-981b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Несколько сотен человек собрались возле Театра оперы в центре Еревана. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Митинг проходит спокойно. На площади также находятся представители правоохранительных органов. Спецподразделения МВД и силовики в тяжёлой экипировке отсутствуют.

Собравшиеся потребовали отставки премьер-министра страны, создания временного правительства, а также внеочередных выборов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что отставка не входит в повестку премьер-министра Армении. По его словам, он не собирается покидать свой пост, как того требует оппозиция. Он также раскритиковал штурм правительственных зданий и парламента в ночь на 10 ноября.

В Ереване с прошлой недели проходят акции оппозиции, её представители требуют отставки Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.