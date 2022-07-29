В Ереване началось шествие армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване

В Армении началось шествие оппозиции, которая требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Как сообщает РИА Новости, участники протестной акции заполонили центральные улицы Еревана. В агентстве уточнили, что перед началом шествия прошел митинг на площади Франции.

Демонстранты направляются по проспекту Саят-Новы и улице Туманяна. Шествию предшествовал митинг на площади Франции, — сказано в сообщении.

Напомним, что в мае Армения столкнулась с новым витком уличных манифестов, участники которых требуют от премьер-министра Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном.

Ранее оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек. 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 277 протестующих.