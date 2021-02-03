В Ереване начались задержания протестующих у здания парламента

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Полицейские начали задерживать оппозиционных активистов, которые попытались перекрыть проспект Баграмяна у здания республиканского парламента в Ереване, протестуя против инициативы правящей фракции «Мой шаг» внести поправки в судебный кодекс и внедрить новый институт судей.

Вы не подчиняетесь законным требованиям полиции, — цитирует ТАСС заявление силовиков, после которого начались задержания.

Один из задержанных оппозиционеров — представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Предложенные правящей партией поправки подразумевают создание нового суда, который помимо прочего будет рассматривать вопросы о предварительном заключении. Оппозиция выступает против, так как считает, что правительство Никола Пашиняна в этом случае получит возможность назначить судей, готовых прислушиваться к пожеланиям властей.

В Армении с 10 ноября проходят акции протеста с призывами к отставке премьера Пашиняна. Его обвиняют в экономических и социальных проблемах, возникших в республике. Также оппоненты Пашиняна считают капитуляцией подписанное им совместное с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Как писал NEWS.ru, дипломатический паспорт Никола Пашиняна был похищен людьми, которые 10 ноября 2020 года ворвались в здание правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян. По её словам, всего было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД.

Ранее бывший эксперт армянского аналитического центра «Орбели» Андраник Ованнисян, которому запрещён въезд в республику, опубликовал информацию о том, что «азербайджанцы передали ему дипломатический паспорт премьер-министра Армении».