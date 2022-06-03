В Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера Армении

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване

Столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции начались у комплекса правительственных дач, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Интерфакс». Полиция применяет светошумовые гранаты, в силовиков летят бутылки.

Шествие оппозиции ранее направилось от здания правительства к резиденции Пашиняна, чтобы встретиться с ним и передать требования оппозиции. Однако, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил собравшимся, что некоторые оппозиционные депутаты все еще находятся в парламенте для участия в созванном оппозицией внеочередном заседании по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям.

Если так, то ждите, мы вновь идем в парламент, — заявил Сагателян.

Он потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится непoдалеку от комплекса правительственных дач. Поcле этого между демонстрантами и полицией начались cтолкновения.

Акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля. Их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна после его заявления о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

Ранее оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек. 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 277 протестующих.