В Ереване начались столкновения протестующих с полицией

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Возле здания армянского правительства в Ереване начались стычки между протестующими и полицейскими, сообщает Sputnik Армения. Манифестанты начали забрасывать здание кабмина и охраняющих его силовиков бутылками и камнями.

По данным армянской полиции, один участник протестной акции задержан, у него изъяты два ножа. Согласно опубликованным кадрам, протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. На плакате одного из них гласит надпись: «Пашинян, уходи. Арцах соединяйся».

20 сентября Минобороны России заявило о договоренностях по прекращению боевых действий в Карабахе, достигнутых с Азербайджаном при посредничестве командования миротворческим контингентом в регионе.

В Баку заявили, что в рамках проведения антитеррористической операции в Карабахе, о начале которой было объявлено 19 сентября, ВС Азербайджана взяли под контроль более 90 позиций армянских вооруженных формирований, захватили танк, две БМП, семь боевых машин, четыре миномета, а также множество вооружений и боеприпасов.

Вечером 20 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в Карабахе и двустороннее сотрудничество.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует общаться с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. При необходимости разговор может быть запланирован, однако пока что стороны не считают это нужным, отметил представитель Кремля.