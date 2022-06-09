В Ереване началась встреча Лаврова с главой МИД Армении Мирзояном В Ереване на фоне протестов началась встреча глав МИД России и Армении Лаврова и Мирзояна

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров. Архивное фото

В Ереване началась встреча между главами МИД России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном, передает Sputnik Армения. Министры обсудят вопросы двусторонних отношений, взаимодействие Москвы и Еревана в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и на других международных площадках. Кроме того, предполагается обсудить ход реализации договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

В эти минуты в здании МИД проходит встреча [министров иностранных дел Армении и России] Мирзояна и Лаврова, — сообщает издание.

Одновременно с этим в Ереване проходит акция протеста, организованная армянской оппозицией. Координатор движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян заявил, что необходимо проинформировать Лаврова о том, что премьер Пашинян не выражает волю народа и не может выступать от имени страны.

Участники движения подошли к зданию МИД Армении, в котором проходит встреча дипломатов. Дальнейшее продвижение протестующих заблокировали силовики. Позднее лидеры движения сообщили, что им удалось донести свои слова до российской делегации, после чего они покинули близлежащую территорию МИД Армении и направились к площади Франции.

Ранее в Ереване 8 июня неизвестный сообщил о бомбе в аэропорту Звартноц, куда прилетел глава МИД России Сергей Лавров. Позднее МЧС Армении сообщило, что взрывное устройство не обнаружили.