В Ереване началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

На площади Свободы в Ереване начался митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости. По данным агентства, акция была организована движением «Вместе» и приурочена к 36-й годовщине начала карабахского движения, главу кабмина обвинили в сдаче Карабаха и обслуживании интересов Турции и Азербайджана.

Движение «Вместе» подготовило 100 символических обоснований для смещения Пашиняна с должности. Список неполный, его можно дополнять. Одного из этих фактов достаточно, чтобы отстранить Пашиняна от власти, — сказал один из организаторов митинга Эдгар Казарян.

Руководитель Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров заявил, что премьер уже давно говорит о необходимости изменить конституцию, он считает, что пункты о Карабахе не способствуют урегулированию и подписанию мирного договора с Азербайджаном. Однако все поправки, по словам политолога, должны вноситься путем всенародного волеизъявления.

До этого в МИД Азербайджана заявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph выдвинул против республики необоснованные обвинения клеветнического характера. В ведомстве отметили, что таким образом он попытался «отвести внимание от факта оккупации Арменией территорий Азербайджана в течение почти 30 лет вопреки всем нормам и принципам международного права».