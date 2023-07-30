В Ереване арестован экс-посол Армении в России Суд в Ереване арестовал экс-посла Армении в России Смбатяна на два месяца за мошенничество

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Ереване на два месяца арестовал экс-посла Армении в России и Израиле Армена Смбатяна, а также его сына — главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, передает Sputnik Армения. Мужчин подозревают в мошеннических действиях, в результате которого армянскому государству был нанесен ущерб на сумму порядка $2,5 млн.

Отец и сын накануне были задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн), — говорится в сообщении.

Ранее в одном из аэропортов Москвы задержали троих граждан Армении за то, что те пытались незаконно вывезти 225 кг драгоценных металлов. Стоимость изъятого в аэропорту у контрабандистов золота составила порядка 770 млн рублей.

До этого сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова. По данным следствия, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с Шевцовым силовики задержали представителя ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» Олега Пугина. По местам их жительства проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что следователи обвинили бывшего замглавы Министерства образования и науки России Валентину Переверзеву в мошенничестве в особо крупных размерах. Экс-чиновница подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников ведомства в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.