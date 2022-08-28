В Ереване арестовали трех обвиняемых по делу о взрыве в «Сурмалу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Армении взяли под арест троих подозреваемых по делу о взрыве на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры страны. Замгендиректора ТЦ отпустили. Ранее Генпрокуратура Армении сообщала о задержании четырех человек, обвиняемых во взрыве на территории торгового центра.

Сейчас его (замдиректора ТЦ. — NEWS.ru) отпустили, остальных троих суд приговорил к аресту. Это арендатор склада, в котором хранились взрывчатые вещества, и двое лиц, использовавших складское помещение, — сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие считает, что замдиректора и арендатор виновны в нарушении правил противопожарной безопасности, приведшем к смерти человека, а лица, использовавшие склад, — в смерти двух и более человек по неосторожности.

В середине августа на рынке «Сурмалу» произошел взрыв, ставший причиной крупного пожара. Сначала рассматривалась версия теракта, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян почти сразу отверг эту версию.

В тот день погибли 16 человек, пострадали 62, еще двое числятся пропавшими без вести. По официальной информации, возгорание произошло в магазине пиротехнических материалов, а потом распространилось по всей площади комплекса.