В Донецке на автозаправках начали отказывать водителям в продаже бензина

В Донецке на автозаправочных станциях наблюдается нехватка бензина, об этом сообщают журналисты URA.RU. У заправок скапливаются большие очереди. Отмечается, что официального указа властей непризнанной Донецкой народной республики по поводу ограничения продажи топлива не поступало.

Говорят что бензина просто нет. Водители уверены, что бензин просто придерживают для автомобилей и автобусов на нужды армии. Некоторые заправки просто закрыты. Те заправки, где бензин ещё подают, не справляются с ажиотажем автомобилистов. Ситуация стала явно хуже по сравнению со вчерашним днём, — сообщает агентство.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил в республике всеобщую мобилизацию. Он заявил, что украинские войска ведут обстрелы населённых пунктов республики из различных видов вооружения, и призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей».

Глава ЛНР Леонид Пасечник также ввёл режим мобилизации. В своём указе Пасечник запретил мужчинам в возрасте 18–55 лет покидать территорию республики. Также в рамках мобилизации объявлено, что власти могут изымать у граждан транспортные и другие средства для «нужд обороны».