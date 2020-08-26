В доме Цепкало в Минске начался обыск

В доме экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало в Минске проходит обыск. По словам его супруги Вероники, в настоящее время там находятся их родственники.
Она также отметила, что подробностей пока не знает, но очевидно, что это политический заказ. Кто именно проводит обыск также неизвестно,
Как отмечает издание, в Комитете Госконтроля сообщили, что обыск проводят не их сотрудники. В Следственном комитете сказали, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей 24 июля. Вслед за ним, 9 августа, республику покинула и его жена Вероника Цепкало.
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