В доме Цепкало в Минске начался обыск

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В доме экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало в Минске проходит обыск. По словам его супруги Вероники, в настоящее время там находятся их родственники.

Она также отметила, что подробностей пока не знает, но очевидно, что это политический заказ. Кто именно проводит обыск также неизвестно, сообщает издание Tut.by.

Как отмечает издание, в Комитете Госконтроля сообщили, что обыск проводят не их сотрудники. В Следственном комитете сказали, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей 24 июля. Вслед за ним, 9 августа, республику покинула и его жена Вероника Цепкало.



