В ДНР заявили о минировании дороги украинскими военными

https://static.news.ru/photo/9b7ff68c-8fd5-11eb-9e76-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Дорога возле населённого пункта в Донбассе оказалась заминирована украинскими военными. Об этом рассказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, факты минирования подтверждаются отчётом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Сообщается об установке 28 мин на окраине села Травневое.

Боевики 59-й бригады установили 28 противотанковых мин ТМ-62 поперёк дороги местного значения, — цитирует РИА Новости милиционера.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.

Как писал NEWS.ru, представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики обстреляли из миномёта Горловку (город, находящийся под контролем сил ДНР). До начала вооружённых столкновений в нём проживало около 250 тысяч человек.