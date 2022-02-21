В МЧС России назвали число беженцев, прибывших из ДНР и ЛНР

Около 61 тысячи беженцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР пересекли российскую границу, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян по итогам заседания комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР в Ростове-на-Дону, передаёт РИА Новости. О готовности принять вынужденных переселенцев ранее заявили более 30 регионов. В пунктах пропуска и временного размещения у людей берут ПЦР-тесты на коронавирус.

Количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тысячи, — сказал Чуприян.

Накануне в Пензенской области был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса. Всего принять беженцев готовы 30 регионов России.

За сутки из Ростовской в Воронежскую область железнодорожным транспортом было доставлено около двух тысяч человек. Ещё 3,4 тысячи человек направлены в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую и Нижегородскую области. 21 февраля планируется отправка ещё 15 поездов.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об эвакуации жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить прибывающим людям по 10 тысяч рублей.