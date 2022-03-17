В ДНР сообщили об освобождении 95 населённых пунктов

Народная милиция освободила уже 95 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

На данный момент мы уже освободили 95 населённых пунктов своей республики. Освобождение территорий продолжается, — сказал он.

Ранее военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в скором времени произойдёт перелом ситуации в Донбассе. Он отметил, что уже сейчас в районе Северодонецка ведётся огонь по националистической группировке Краматорска и скоро она будет уничтожена, что станет поворотной точкой в действиях.

Историк также напомнил, что штаб-квартира националистов находится в Краматорске, где и сосредоточено основное направление. Он выразил уверенность, что после взятия города члены группировки капитулируют, что было бы «лучшим решением для всех».

Численность группировки составляет 120–150 тысяч человек, однако сейчас, как отметил историк, она уже значительно меньше. По его оценке, основная масса националистов, которая противостоит Донецкой и отчасти Луганской народным республикам, составляет где-то 50 тысяч человек.