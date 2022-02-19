В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Горловки и Старомихайловки

Украинскими военными был обстрелян ряд населённых пунктов в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что во время обстрела использовались запрещённые Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров.

По населённым пунктам Горловка, Озеряновка, Старомихайловская были выпущены 16 мин калибра 120 миллиметров и другие снаряды в период с 16:36 до 16:52, — сообщается в Telegram.

Ситуация на линии соприкосновения остаётся критической. С начала текущих суток ВСУ 29 раз открывали огонь по ДНР. В 23 случаях применялась 122-миллиметровая артиллерия, а также 120-миллиметровая и 82-миллиметровые миномёты. Под обстрелы попали 16 населённых пунктов республики.

Ранее начальник Нармилиции ДНР Денис Синенков заявил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в республику. По его словам, ВСУ обстреливают объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения, устраивают теракты в столице ДНР и вдоль её границ. Он призвал отстоять «славу и честь» республики и подчеркнул, что в сложившейся ситуации важен «каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию».