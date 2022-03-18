В ДНР сообщили о взятии Мариупольского аэропорта

Мариупольский аэропорт, известный расположенной в нём тюрьмой, полностью перешел под контроль сил Донецкой народной республики, передаёт корреспондент РИА Новости. Аэропорт был также печально известен пыточными камерами украинских националистов и СБУ.

Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина разместила на подконтрольной ей территории Донбасса секретные тюрьмы, в которых практикуется произвольное содержание людей под стражей. Он отметил, что факт существования этих мест заключения подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

Сообщалось, что о нарушениях прав человека, совершённых украинскими правоохранителями в отношении участников конфликта в Донбассе, заявили в том числе и в ООН. Признания, которые силовики получали от задержанных ими людей часто были выбиты из них силовым путём. Зачастую представителей ДНР и ЛНР задерживали без постановления суда: в отношении некоторых утверждалось, что они задержаны на месте преступления, хотя факты доказывали невозможность этого.