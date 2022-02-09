В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских добровольцев

В Донбасс с территории Украины прибывают добровольцы, желающие защитить самопровозглашённые республики от киевских властей, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР. В ведомстве отметили, что мотивацией для украинских граждан стала усталость от «национализма» Киева.

К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что добровольцы прибывают из стран СНГ и европейских государств. В народной милиции пообещали «достойный ответ украинским агрессорам».

Ранее сообщалось, что на линии соприкосновения в Донбассе побывала глава МИД Германии Анналена Бербок. Она провела там около 40 минут. Министр посетила линию соприкосновения в каске и бронежилете. Командир украинской армии проинформировал её о текущей обстановке в регионе.

По словам министра, она прибыла на данную территорию, чтобы «получить представление о том, что в центре Европы всё ещё есть война». Бербок подчеркнула необходимость в разрешении этого конфликта.