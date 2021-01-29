В ДНР сообщили о получении первой партии вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/fa2e08c4-6391-11eb-b12f-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В Донецкую Народную Респулику доставлена первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк, — пишет источник со ссылкой на Минздрав республики.

Уточняется, что в первую очередь должны быть вакцинированы граждане из группы повышенного риска. Вакцинация, как и сам препарат, является бесплатными для всех. Желающие получить прививку могут это сделать при отсутствии противопоказаний, к которым относятся ОРВИ, высокая температура, а также ранее перенесённый COVID-19.

Для получения прививки пациент должен иметь при себе медицинскую карту амбулаторного больного или выписку из неё, где указаны имеющиеся и перенесённые заболевания. В пункте вакцинации гражданам необходимо заполнить анкету, затем они пройдут тестирование на наличие антител к коронавирусу и осмотр.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заверил сограждан, что их будут прививать от коронавируса бесплатно. Зеленский отметил, что профилактика COVID-19 может ударить по кошельку большинства украинцев. При этом подчеркнул, что государство не должно зарабатывать на вакцине.

Вместе с тем президент добавил, что власти поддерживают развитие рынка, чтобы украинцы, у которых есть средства, могли привиться самостоятельно. Сколько будет стоить эта процедура в частных клиниках, он предположить затруднился.