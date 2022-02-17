В ДНР сообщили о подготовке ВСУ ракетных комплексов «Точка-У»

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Олег Никитин сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ), расположенные в Хмельницком, ведут подготовку к боевому применению ракетные комплексы «Точка-У», пишет ТАСС.

Разведка Народной милиции продолжает фиксировать подготовку Украины к развязыванию агрессии на Донбассе. Так, в 19-й ракетной бригаде ВСУ в городе Хмельницкий проводится техническое обслуживание оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У» и их подготовка к боевому применению, — сказал он.

Также, как отметил Никитин, разведка Народной милиции ДНР получила сведения, что ВСУ планируют высадку морского десанта. Таким образом они попробуют захватить плацдарм на азовском побережье самопровозглашённой республики.

Агентурной разведкой Народной милиции получены очередные данные о замысле наступательной операции украинской армии на Донбассе <...> Осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск, — заявил он.

Ранее стало известно, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине 16 февраля опубликовала отчётный документ по ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. В документе говорится о случаях нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В силах обороны самопровозглашённых республик сообщили о грубом нарушении прекращения огня с использованием тяжёлого вооружения и миномётов.