Власти ДНР сообщили о нарушениях перемирия украинскими военными

https://static.news.ru/photo/fbb91edc-4d92-11eb-aae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские военные нарушили перемирие в Донбассе в общей сложности шесть раз за сутки. Об этом журналистам рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Стоит отметить, что аналогичные сообщения поступают регулярно. Так, накануне в ДНР заявляли о четырёх случаях нарушения перемирия и режима прекращения огня.

За прошедшие сутки общее количество нарушений украинскими вооружёнными формированиями составило шесть раз, — рассказал представитель ДНР, уточнив, что украинские военные вели огонь из стрелкового оружия и гранатомётов.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, вернуть контроль над территориями, передаёт РИА Новости.

Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявил, что в некоторых регионах мира могут начаться боевые действия в 2021 году. По его словам, наибольшая угроза исходит из четырёх точек.

Первая — Приднестровье, где ситуация «висит на волоске». Его могут в любой момент «раздавить» Украина и Румыния с двух сторон, считает спикер. Во-вторых — Нагорный Карабах. Если там возобновятся столкновения, то, скорее всего, пострадают российские миротворцы. Заложником хороших отношений с Турцией остаются военные РФ в Сирии. Стрелков также назвал Донбасс зоной возможного обострения в 2021-м.