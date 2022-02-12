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В ДНР опровергли сообщения о мощном взрыве в Донецке

17:34, 12 февраля 2022
В ДНР опровергли сообщения о мощном взрыве в Донецке Эдуард Басурин Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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Представители силовых ведомств самопровозглашённой Донецкой народной республики не подтвердили информацию о взрыве в Донецке. Полковник Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил Telegram-каналу «Донбасс решает», что в городе никакого взрыва не было.

Вы слышали? А я ничего не слышал, — сказал он.

Главком ВСУ Валерий Залужный в свою очередь заявил, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка.

Вооружённые силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка, говорится на странице Генштаба Украины в Facebook.

Ранее появилась информация, что в Донецке произошёл мощный взрыв. Об этом писали местные СМИ, а также сообщали очевидцы. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил главному редактору RT Маргарите Симоньян, что местом происшествия стала подконтрольная Киеву территория вдоль линии соприкосновения.

В Telegram-канале WarGonzo выдвинули версию, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной Киеву, а «до Донецка лишь докатилась взрывная волна», что может стать предлогом для развязывания боевых действий.

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