В ДНР опровергли сообщения о мощном взрыве в Донецке
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:34, 12 февраля 2022
Эдуард БасуринФото: Сергей Аверин/РИА Новости
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Представители силовых ведомств самопровозглашённой Донецкой народной республики не подтвердили информацию о взрыве в Донецке. Полковник Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил Telegram-каналу «Донбасс решает», что в городе никакого взрыва не было.
Главком ВСУ Валерий Залужный в свою очередь заявил, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка.
Вооружённые силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка,— говорится на странице Генштаба Украины в Facebook.
Ранее появилась информация, что в Донецке произошёл мощный взрыв. Об этом писали местные СМИ, а также сообщали очевидцы. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил главному редактору RT Маргарите Симоньян, что местом происшествия стала подконтрольная Киеву территория вдоль линии соприкосновения.
В Telegram-канале WarGonzo выдвинули версию, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной Киеву, а «до Донецка лишь докатилась взрывная волна», что может стать предлогом для развязывания боевых действий.