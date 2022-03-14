В ДНР обнаружили украинский ноутбук с данными о целях ударов «Точкой-У»

В Народной милиции ДНР сообщили об обнаружении украинского ноутбука с данными о целях ударов ракеты «Точка-У», сообщается в Telegram-канале Народной милиции. Отдельно в ведомстве отметили, что ноутбук содержит информацию о недавней атаке ВСУ по центру Донецка, в которой погибли по меньшей мере 20 человек.

Обстрел города производился националистами 19-й ракетной бригады ВСУ с северо-западного направления, из окрестностей населённого пункта Красноармейск, оккупированного Киевом <...>. В наше распоряжение попал рабочий ноутбук украинских боевиков, находившийся на командном пункте одного из разгромленных соединений ВСУ. Нашими специалистами изучена вся содержащаяся на нём информация для внутреннего и ограниченного пользования, — сообщается в Telegram-канале.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики атаку на центр Донецка назвали «терактом». В ДНР был объявлен траур. Как пояснил глава республики Денис Пушилин, удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта, и если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистов.