В ДНР назвали условие для нового обмена пленными с Украиной

https://static.news.ru/photo/0f3364bc-2a8f-11eb-9098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что проведение новых обменов пленными с Украиной невозможно до тех пор, пока в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе не согласуют дорожную карту по реализации Минских соглашений.

Уже согласованную дорожную карту должен утвердить украинский парламент, и только тогда можно будет говорить об обмене, подчеркнула представитель ДНР.

Наши оппоненты прекрасно знают, что переговорный процесс остаётся заблокированным по их вине, в результате чего сейчас невозможны ни проведение обмена удерживаемыми лицами, ни подвижки по другим направлениям работы на минской площадке, — цитирует Морозову ТАСС.

Представитель ДНР также отметила важность прекращения уголовного преследования Киевом уже освобождённых удерживаемых лиц.

Ранее первый украинский президент, представитель Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал Минские соглашения «петлёй на шее Украины», передавал NEWS.ru.