«В дипломатии замечен не был»: Пушков раскритиковал главу МИД Украины

https://static.news.ru/photo/df362d00-566f-11eb-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Сенатор Алексей Пушков оценил высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российских дипломатах. По словам Пушкова, сам Кулеба весьма далёк от принципов дипломатии.

Он не дипломат, он пропагандист, и это накладывает отпечаток на всё. Несколько лет в Совете Европы он занимался тем, что вёл пропагандистскую борьбу против России. В итоге проиграл: СЕ пригласил РФ вернуться без всяких санкций (на чём настаивала Украина), а Кулебу отозвали в Киев. Ни в чём дипломатическом он никогда не был замечен. Вот и сейчас занимается чистой пропагандой, поскольку Украина не сумела выполнить ни одной договорённости, достигнутой на Парижском саммите глав «нормандской четвёрки», — приводит слова Пушкова «Политэксперт».

Кулеба, характеризуя переговоры с Россией в «нормандском формате», сказал, что в переговорном процессе встречается «агрессия и хамство». А его недавние высказывания о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства является «инструментом агрессии России против Украины», и вовсе заставляют задуматься о том, стоит ли серьёзно относиться к словам украинского министра.

Также Пушков заметил, что Киев не выполняет Минские соглашения, в связи с этим нет прогресса по вопросу Донбасса. По словам сенатора, президент Украины Владимир Зеленский не выполнил своих обещаний.

Как ранее писал NEWS.ru, Кулеба заявил, что украинская сторона настаивает на встрече президентов в «нормандском формате», но её проведению препятствует Россия. В прошлый раз встреча лидеров РФ, Украины, ФРГ и Франции состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий.