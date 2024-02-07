В ЦИК Азербайджана озвучили итоговую явку на выборах президента республики ЦИК Азербайджана: явка избирателей на президентских выборах составила 76,73%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Табло с предварительными данными голосования

Итоговая явка избирателей на выборах президента Азербайджана составила более 76,73%, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики. Данные представили 6522 избирательных участка.

По словам начальника информационного центра секретариата ЦИК Фарида Оруджева, по республике проголосовали 4 971 032 человека. Такие данные были получены на момент завершения голосования в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Отмечается, что на выборах главы республики в 2018 году на участки для голосования пришли 74,5% избирателей. При этом данный результат не имеет решающего значения, поскольку в Азербайджане нет порога явки. Победителем становится кандидат, получивший поддержку более половины избирателей. Действующий президент Ильхам Алиев в 2018 году получил поддержку 86,22% избирателей.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в республике 7 февраля. Было организовано 6,5 тысячи избирательных участков, расположенных в 125 избирательных округах. При этом 218 участков разместились в посольствах, консульствах и постоянных представительствах республики за рубежом, а также в воинских частях, исправительных колониях, в санаториях и судах. Ильхам Алиев и его супруга вместе с остальными членами семьи проголосовали на избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 в Ханкенди в Карабахе.