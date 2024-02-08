В ЦИК Азербайджана объявили предфинальные результаты выборов президента ЦИК: Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует с результатом 92,05% на досрочных выборах главы республики, объявили в Центральной избирательной комиссии после обработки 93,35% протоколов. Отрыв от второго места составляет порядка 90% голосов избирателей.

Как сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов, в настоящее время обработаны протоколы с 6102 из 6 537 избирательных пунктов. Согласно текущему результату, за Ильхама Алиева голоса отдали 92,05% избирателей (4 281 625 человек). На втором месте идет депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 2,2% голосов. На третьем месте кандидат от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, за него проголосовали 2% избирателей. На предыдущих выборах главы государства в 2018 году Алиев получил 86,22% голосов избирателей.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в республике 7 февраля. Итоговая явка избирателей составила 76,73%.

С переизбранием на высший государственный пост Ильхама Алиева уже поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер отметил, в частности, что на протяжении последних лет отношения между двумя странами отличаются «примерностью и стабильностью своего развития». По его словам, под руководством Алиева страна достигнет новых свершений.

Также успех Алиева приветствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что поддержка граждан страны является неоспоримым доказательством истинного лидерства азербайджанского президента.