В Чернобыльской зоне отчуждения пройдут учения подразделений МВД Украины

Для усиленной охраны госграниц подразделения МВД Украины в пятницу, 4 февраля, проведут учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС с целью отработки слаженности действий различных ведомств. Наблюдать за учениями будут послы иностранных государств и стран — партнёров Украины, сообщила в четверг пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Сообщаем, что в связи с ситуацией повышенной защиты и усиленной охраной внешних и внутренних границ нашего государства и по инициативе Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зоне отчуждения 4 февраля состоятся общие тактико-специальные учения подразделений МВД Украины, — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, во время мероприятий будет отрабатываться слаженность подразделений МВД в таких ситуациях, как оборона населённого пункта, тактика ведения боевых действий в городской местности и ликвидация их последствий. На учениях ожидается присутствие послов иностранных государств, представителей стран-партнёров и руководящего состава МВД, Нацгвардии, полиции, госслужбы по ЧС.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили 120 тысяч силовиков к линии соприкосновения в Донбассе, заявила глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова. По её словам, республика прилагает все усилия и использует все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить возобновления боевых действий в регионе.