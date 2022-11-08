В центре при СНГ сообщили о росте влияния радикальных талибов Глава антитеррористического центра СНГ сообщил о росте влияния радикальных талибов

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Возможности организации «Талибан» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) удерживать ситуацию в Афганистане под контролем в обозримом будущем весьма ограничены из-за раскола в самом движении, заявил 8 ноября глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев. По его словам, страны Запада продолжают создавать условия для укрепления боевого крыла движения «Сеть Хаккани» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) посредством политического и экономического давления, передает РИА Новости.

По оценкам компетентных органов, возможности талибов удерживать ситуацию в стране под контролем в обозримом будущем весьма ограничены, в том числе по причине углубления раскола между умеренной и радикальной группами в руководстве «Талибана», — сказал он в ходе восьмой международной научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал текущую обстановку в Афганистане крайне сложной. Несмотря на то что прошло более года с прихода «Талибана» к власти, перспективы нормализации ситуации в ближневосточной стране не видны. По его мнению, созданная «Талибаном» система управления и их политика во внутренних делах не помогают стране.