В центре Минска собираются колонны спецтехники и автозаков

https://static.news.ru/photo/6d59ca1c-ea94-11ea-aeab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки выдвинулись с базы, которая находится в минском микрорайоне Уручье. Колонны движутся к центру белорусской столицы.

Техника была замечена около 07:00 на проспекте Независимости, ведущем к одноимённой площади и Дому правительства, где днём представители оппозиции планируют провести большую протестную акцию, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Соловьёв прокомментировал участие женщин в белорусских митингах. Он считает, что так «остроумно» действует оппозиция, выпуская на акции протеста слабый пол.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.