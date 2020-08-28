В центре Минска начинают собираться участники марша оппозиции

Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска.
Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети.
Первые группы уже добрались до центра белорусской столицы. Из-за перекрытия площади Независимости они собираются на одноимённом проспекте и прилегающих улицах — на тротуарах и вдоль всего проспекта,
Согласно данным местных СМИ, колонна работников Минского тракторного завода и группа поддержки с флагами и песнями идут по Партизанскому проспекту в сторону центра. Они скандируют «Жыве Беларусь!», в ответ им сигналят машины. В группе несколько сотен человек.
Также митингующие выдвинулись из микрорайона Новая Боровая, ещё одна группа собирается на проспекте Дзержинского возле станции метро «Михалово»,
В это время по проспекту Независимости в направлении одноимённой площади проследовала колонна чёрных пикапов без номеров с красно-зелёными флагами и заградительными щитами на крыше.
По словам очевидцев, на прилегающие к площади Независимости улицы прибывают всё больше грузовиков с ОМОНом. Так, спецтехнику развернули на улице Володарского и Энгельса, а грузовики с милицией — неподалёку от Национального художественного музея на улице Ленина. Также осуществляется дополнительная охрана администрации президента Белоруссии на пересечении улиц Карла Маркса, Энгельса и Кирова.
Начало митинга оппозиции запланировано на 14:00 (время совпадает с московским).
Как писал NEWS.ru, автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки в 07:00 выдвинулись с базы, которая находится в минском микрорайоне Уручье, к центру белорусской столицы.
Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Митингующие считают, что результаты были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала Светлана Тихановская.
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