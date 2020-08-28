В центре Минска начинают собираться участники марша оппозиции

https://static.news.ru/photo/432340d8-eaae-11ea-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска.

Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети.

Первые группы уже добрались до центра белорусской столицы. Из-за перекрытия площади Независимости они собираются на одноимённом проспекте и прилегающих улицах — на тротуарах и вдоль всего проспекта, передаёт ТАСС.

Согласно данным местных СМИ, колонна работников Минского тракторного завода и группа поддержки с флагами и песнями идут по Партизанскому проспекту в сторону центра. Они скандируют «Жыве Беларусь!», в ответ им сигналят машины. В группе несколько сотен человек.

Также митингующие выдвинулись из микрорайона Новая Боровая, ещё одна группа собирается на проспекте Дзержинского возле станции метро «Михалово», сообщает портал TUT.BY. По данным издания «Наша Нива», участники марша группируются и около метро «Восход».

В это время по проспекту Независимости в направлении одноимённой площади проследовала колонна чёрных пикапов без номеров с красно-зелёными флагами и заградительными щитами на крыше.

По словам очевидцев, на прилегающие к площади Независимости улицы прибывают всё больше грузовиков с ОМОНом. Так, спецтехнику развернули на улице Володарского и Энгельса, а грузовики с милицией — неподалёку от Национального художественного музея на улице Ленина. Также осуществляется дополнительная охрана администрации президента Белоруссии на пересечении улиц Карла Маркса, Энгельса и Кирова.

Начало митинга оппозиции запланировано на 14:00 (время совпадает с московским).

Как писал NEWS.ru, автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки в 07:00 выдвинулись с базы, которая находится в минском микрорайоне Уручье, к центру белорусской столицы.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Митингующие считают, что результаты были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала Светлана Тихановская.