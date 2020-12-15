В центре Кишинёва происходят стычки между фермерами и полицией

https://static.news.ru/photo/a72c9bea-3f83-11eb-8123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михай Карауш/РИА Новости

В Кишинёве возобновились акции протеста против принятия парламентом инициативы правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве. У здания парламента стоят тракторы, происходят стычки между аграриями и представителями полиции.

Как сообщает Sputnik Молдова, сельхозпроизводители перебазировали тракторы к зданию парламента с площади перед зданием правительства. Отмечается, что стычки начались в самом начале митинга. По данным источника, тракторы стоят на тротуарах и клумбах и пытаются въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию.

Накануне, 15 декабря, также состоялась акция протеста, которая длилась около четырёх часов и сопровождалась стычками с полицией. Фермеры протестуют против повышения ставки НДС с 8% до 12% — именно с такой инициативой выступило правительство. Стоит, правда, отметить, что кабинет министров предложил отсрочить повышение налога до 1 июля 2021 года, однако аграрии настаивают на том, чтобы ставка не менялась в принципе.

Представители сельского хозяйства также ждут, что власти пойдут им навстречу и выделят средства для компенсации пострадавшим от засухи, которая обрушилась на страну в этом году. Многие реки и озёра пересохли, погибли большие объёмы урожая. Обмелели даже крупнейшие реки — Днестр и Прут.

Примечательно, что протесты, проходящие в центре молдавской столицы, разрешены официально. И фермеры намерены проводить акции вплоть до 31 декабря — именно таков срок действия разрешения, которое выдано им для проведения митингов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве продолжается акция протеста предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса в связи с пандемией. Митингующие собрались в центре города на площади Независимости.