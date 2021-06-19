В центральном штабе блока Кочаряна начались обыски

https://static.news.ru/photo/0e19b62e-d199-11eb-904e-96000091f725_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

В Сисиане в центральном штабе блока «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, начались обыски. Об этом сообщил местный мэр Артур Саркисян. Его слова передаёт издание News.am.

Градоначальник пока не разъяснил причины обысков.

Обыски проходят в центральном штабе и в домах членов штабов, — заявил политик.

С 08:00 (07:00 мск) по всей территории республики открылись 2008 избирательных участков.

Ранее представители блока «Армения» выступили с заявлением о том, что в республике ещё не было такого количества нарушений, как на текущих внеочередных парламентских выборах. Международные наблюдатели должны обратить на это внимание, отметили в блоке.

Представители «Армении» также обратились к правоохранительным органам с призывом в кратчайшие сроки выявить организаторов распространения материалов, содержащих оскорбления и ненависть, особенно с учётом того, что в соцсетях уже распространены соответствующие кадры.