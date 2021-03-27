В Бресте задержали вооружённого топором пьяного протестующего

https://static.news.ru/photo/d947c1cc-8f15-11eb-96bf-96000091f725_660.jpg Фото: radiosvaboda/t.me

Сотрудники белорусской милиции задержали в центре Бреста мужчину с символикой оппозиции, у которого при себе оказался топор. Протестующего поместили в изолятор временного содержания.

Инцидент произошёл на улице Советской. Мужчина нёс бело-красно-белый флаг, а в его рюкзаке, помимо топора, стражи порядка обнаружили алкоголь и бинт.

По результатам медосвидетельствования было установлено, что пикетчик находится в состоянии опьянения. Экспертиза показала наличие в его крови двух с половиной промилле алкоголя.

Действиям брестчанина будет дана правовая оценка. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за кражу, — сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале.

Протестные акции продолжаются в республике с начала сентября. Граждане выходят на улицы, считая, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно победил на очередных президентских выборах. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

27 марта сотрудники милиции задержали свыше 100 человек. Их обвинили в нарушении административного законодательства, в том числе в пикетировании. Как писал NEWS.ru, в числе задержанных в Минске был мужчина, у которого при досмотре нашли газовый и сигнальный пистолеты, патроны, складной нож и лазерную указку.