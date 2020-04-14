В больнице в Алма-Ате коронавирусом заразились 147 медработников

https://static.news.ru/photo/daf8e3c4-7e1e-11ea-b1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Алма-Ате коронавирусом заразились ещё 110 работников Центральной городской клинической больницы. Общее число инфицированных среди медперсонала учреждения возросло до 147 человек.

По словам руководителя Управления общественного здоровья города Тлеухана Абилдаева, заражение могло произойти от пациентов, в том числе от тех, у кого не наблюдалось симптомов инфекции. По факту случившегося проводится эпидемиологическое расследование.

В городе выявлены 346 пациентов с COVID-19, в том числе три беременные женщины и шесть несовершеннолетних, уточняет Tengrinews.

В странах СНГ смертность среди заболевших коронавирусом в пять раз ниже, чем в среднем по миру, и колеблется на уровне 1,13%, писал NEWS.ru.