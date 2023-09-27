ОДКБ проведет учения миротворцев «Нерушимое братство»

Фото: odkb-csto.org/

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров посетил Бишкек с рабочей поездкой для обсуждения организации учений «Нерушимое братство-2023», сообщается на сайте организации. В рамках поездки он встретился с министром обороны Киргизии генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым, а также ознакомился с порядком размещения будущих участников учений на полигоне «Эдельвейс». Мероприятия с участием миротворцев ОДКБ пройдут 9–13 октября.

Поездка проходила в период с 26 по 27 сентября. На полигоне Сидоров ознакомился с размещением военнослужащих, их обеспечением, а также с устройством учебных точек и перечнем отрабатываемых вопросов. Особое внимание он уделил совместным пунктам управления и участкам, на которых будут отрабатывать основные упражнения.

Учение будет проведено на территории Кыргызской Республики в период с 9 по 13 октября нынешнего года на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2023». В ходе учения будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, — уточнили в пресс-службе объединенного штаба ОДКБ.

Депутат Госдумы Виктор Соболев ранее объяснил причину отмены стратегических учений «Запад» в 2023 году. По его словам, их организация нецелесообразна, так как войска необходимо готовить для участия в специальной военной операции.