В Бишкеке эвакуировали аэропорт из-за «угрозы взрыва» ТАСС: в аэропорту Бишкека провели эвакуацию из-за сообщения о минировании

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Международный аэропорт Манас

Из международного аэропорта Бишкека эвакуировали пассажиров и персонал, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ОАО «Международный аэропорт Манас». Уточняется, что меры приняты в связи с анонимным сообщением о минировании.

Сотрудники служб аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания в связи с поступившим анонимным сигналом о заложенном в нем взрывном устройстве, — заявил представитель организации.

Людей вывели из здания воздушной гавани, они находятся на улице. Помещения аэропорта проверяют на наличие взрывчатых веществ. Это уже не первый сигнал о минировании аэропорта в мае, аналогичная ситуация произошла несколько дней назад. В тот раз никаких угроз обнаружено не было.

Ранее пресс-служба аэропорта Сочи сообщила об усилении мер безопасности в связи с указаниями Росавиации. В частности, будут действовать ограничения на перемещение и провоз ручной клади и на колюще-режущие предметы в самолетах, которыми можно нанести телесные повреждения.

До этого сообщалось, что аэропорт Ставрополя закрыт для приема и выпуска самолетов. Впоследствии воздушная гавань заработала в штатном режиме. Уточнялось, что меры принимались в связи с метеоусловиями.