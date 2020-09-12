В белорусском МВД не знают о стрельбе силовиков в Минске

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Официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова прокомментировала информацию о предупредительных выстрелах силовиков в Минске. По её словам, ведомство не располагает такими данными.

Она рассказала журналистам ТАСС, что обстановка в целом по столице контролируется правоохранительными органами.

В оперативном ситуационном штабе МВД нет информации, что его сотрудниками был произведен предупредительный выстрел, как пишут некоторые Telegram-каналы, — заявила представитель МВД.

О предупредительных выстрелах сообщали белорусское издание Onliner и российское агентство «Интерфакс». По данным СМИ, основная колонна протестующих в Минске двигается к элитному посёлку Дрозды, где находится одна из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко и дома высокопоставленных чиновников. Силовики выставили ограждение и начали стрелять в воздух. Преграда установлена на улице Нововиленской, до неё дошла одна из колонн.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.

По разным данным, на улицы вышли от 100 до 150 тысяч человек.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы. Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей.