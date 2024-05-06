МИД Белоруссии: завезенные с Украины бомбы могут использовать против России

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Оружие и взрывчатка, которые перебрасывают в Белоруссию с территории Украины, могут быть использованы также против России, заявил РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. По его словам, только за прошлый год силовики ликвидировали порядка 40 каналов по поставкам оружия с Украины. Такие масштабы переброски вызывают беспокойство, подчеркнул он.

Мы же понимаем, что сегодня сфера [враждебных] устремлений во многом нацелена не только на Белоруссию, но и на Россию. Поэтому каналы переброски оружия и взрывчатки, естественно, могут быть использованы в любом месте, — сказал дипломат.

Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали жителя Минской области, который, по версии следствия, готовился совершить диверсию по указаниям украинской стороны. В обмен на это мужчине обещали украинское гражданство и помощь во вступлении в ряды Вооруженных сил Украины.

В феврале Комитет государственной безопасности Белоруссии вводил режим контртеррористической операции на территории Лельчицкого района Гомельской области. Сотрудники ведомства просили местных жителей соблюдать спокойствие и подчиняться требованиям оперативников.