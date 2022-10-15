В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки Минбороны Белоруссии сообщило о прибытии российских военных из региональной группировки

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в страну прибыли первые эшелоны с российскими военными, которые входят в региональную группировку войск. Отмечается, что россиян «радушно встретили с хлебом и солью». Ведомство обнародовало видеозапись с прибывшими военными. Один из них заявил о готовности выполнить любые задачи командования.

Мы прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, что встреча была неожиданная и очень теплая. Мы приехали в республику для оказания помощи братскому народу, готовы выполнить любые задачи, полученные от командования. Настроение у всех боевое, — подчеркнул военный.

В Минобороны Белоруссии напомнили, что региональную группировку власти решили создать для усиления охраны и обороны границы Союзного государства. Решение было продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных районах.

Накануне замначальника Генштаба ВС республики по научной работе Виктор Тумар говорил, что основу совместной группировки России и Белоруссии составит белорусская армия по штату мирного времени и отдельные воинские формирования РФ. Они станут выполнять оборонительные функции.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru сказал, что создаваемая в Белоруссии объединенная с РФ войсковая группировка — это мощная сила, которая в своем первоначальном виде постоянно обкатывалась на учениях «Запад».