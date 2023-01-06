В Белоруссию прибыла российская техника для наращивания группировки войск

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Еще один эшелон с российскими бойцами и военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск, прибыл в Белоруссию, передает Министерство обороны республики. В ведомстве отметили, что белорусские военнослужащие встретили коллег хлебом-солью.

Как сообщалось ранее, в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, - говорится в сообщении Минобороны.

В Белоруссии накануне анонсировали совместные летно-тактические учения с ВС РФ. В военном ведомстве отметили, что со стороны российских войск в мероприятии примет участие формирование ВКС.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусско-украинской границе случаются провокации с украинской стороны. Военнослужащие соседнего государства наводили оружие в сторону пограничных нарядов, а также выкрикивали оскорбления и показывали белорусским пограничникам угрожающие жесты. В ведомстве подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям.