В Белоруссии заявили о возможности мобилизовать 1,5 млн человек Госсекретарь Совбеза РБ Вольфович назвал число граждан, которых мобилизуют при военном положении

1,5 миллиона человек могут быть мобилизованы при объявлении военного положения в Белоурссии, пишет «БелТА» со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности РБ генерал-лейтенант Александр Вольфович. Об этом он заявил при обсуждении законопроекта о народном ополчении.

Если взять по численности военные организации государства, может быть, раскрою некоторые секретные сведения, структуры военной организации государства, не Вооруженных Сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы. А численность населения у нас свыше 9 млн, поэтому остальные 8 млн, конечно же, будут работать на промышленности, учить, лечить, выращивать хлеб, — заявил Вольфович.

Народные ополченцы, по словам Вольфовича, будут призваны помогать на местах местным правоохранительным службам выявлять диверсионно-разведывательные группы, бороться с бандитизмом, пресекать мародерство и в общем заниматься защитой общественного порядка. Обязанности о формировании народного ополчения, согласно проекту закона, будут поручены местным органам самоуправления.

В сентябре на фоне объявления частичной мобилизации в России Вольфович заявлял, что в Белоруссии нет такой же необходимости. Тогда он заверял, что регулярная армия выполняет поставленные цели по обороне и не нуждается в дополнительных силах.