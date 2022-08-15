В Белоруссии заявили о сигналах с Запада о готовности сотрудничать Премьер Белоруссии Головченко заявил, что Запад подает сигналы о готовности сотрудничать

Фото: Wei Zhongjie/Xinhua/Global Look Press

Минск, Белоруссия

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с Минском. У западных политиков, выступающих за санкции, должно произойти отрезвление, отметил он в эфире телеканала ОНТ.

Я думаю, что какое-то отрезвление всё равно произойдёт. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много, — подчеркнул Головченко.

По его словам, за последние полгода экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны оказался немаленьким. Он составил $3,5 млрд.

Санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, они рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме. <...> Белорусская топливная древесина, пеллеты <...> помогли бы решить этот вопрос для населения, — считает премьер.

Он добавил, что допускает скорые изменения в санкционной политике Запада.

Ранее стало известно, что Роман Головченко заявил: Минск готов жёстко ответить в случае конфискации на Западе белорусской собственности. Он отметил, что руководство республики сформировало ряд ограничений для западных стран, в том числе отчуждений их долей в предприятиях на территории Белоруссии.