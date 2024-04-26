В Белоруссии заявили о росте напряженности на западе страны Замгоссекретаря Совбеза Белоруссии: напряженность на западе страны растет

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация на западной границе Белоруссии становится все более напряженной и взрывоопасной из-за действий Запада, заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко на полях международной встречи по безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, малейший дисбаланс может привести к провокации.

[Напряженность] не то что растет, она сегодня достигла того пика, когда малейший дисбаланс может привести либо к серьезной, резонансной, масштабной провокации, либо к какому-то — не постесняюсь даже этого слова — конфликту, — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская оппозиция и ее кураторы намерены захватить Кобринский район, объявить новую власть и обратиться к НАТО, чтобы та ввела войска. Он подчеркнул, что оппозиция корректирует силовой сценарий смены власти в стране и готова пойти на любой шаг.

Он допустил, что Запад не станет вторгаться в Белоруссию, НАТО пойдет «второй шеренгой» за боевиками незаконных вооруженных формирований. По его словам, вероятность вооруженных инцидентов на белорусско-украинской границе достаточно высока.

До этого Лукашенко заявил, что механизм применения размещенного в республике российского тактического ядерного оружия не прописан в военной доктрине. При этом он подчеркнул, что порядок его использования будет определен в рамках консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным.