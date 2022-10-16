В Белоруссии заявили о предотвращенных терактах

Фото: МВД Беларуси

В Белоруссии предотвращена серия терактов, передает телеканал «Беларусь-1». Отмечается, что было задержано несколько человек. По данным канала, задержанные были завербованы представителями признанной в стране террористической организации ВYPOL и находящейся за рубежом оппозиции. Замминистра внутренних дел республики, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич обвинил в подготовке терактов западные спецслужбы.

Белорусские правоохранители констатируют, что эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый и продвигаемый длительное время. Что характерно: в последнее время, в том числе и в связи с СВО в Украине, этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в республике, — приводит канал слова чиновника.

Сообщается, что задания по закладке бомб готовившие диверсии получали от чат-бота в одном из каналов в мессенджере Telegram. Задержанные в настоящий момент дают признательные показания, они выразили готовность сотрудничать со следствием.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране введен режим повышенной террористической опасности. По его словам, такие меры были приняты в связи с «обострением ситуации по периметру границ».

Ранее на совещании с правительством Лукашенко заявил, что Белоруссия стоит перед угрозой атаки с применением тактического ядерного оружия. Он отметил необходимость принятия мер в области безопасности, поскольку подобным оружием Белоруссия не располагает. Такая реакция президента последовала после высказывания президента Польши Анджея Дуды о том, что страна рассматривает возможность размещения на своей территории американского ядерного оружия.