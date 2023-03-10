В Белоруссии заявили, что никогда не предадут Россию Парламентарий РБ Гайдукевич: Минску не важно, что в ЕС скажут про введение казни за госизмену

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Олег Гайдукевич

В Белоруссии не станут обращать внимание на заявление Евросоюза по поводу введения в стране смертной казни для государственных служащих за госизмену, заявил в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.

Что подумают по этому поводу (о введении смертной казни за госизмену для чиновников. — NEWS.ru) в Евросоюзе — нас мало интересует. Последние два года показали, что санкции вводятся против нас только за то, что мы союзники России. Им не нужна какая-то ещё причина. Они будут давить на Беларусь, чтобы она предала Россию, но мы этого никогда не сделаем, — заявил Гайдукевич.

До этого белорусский парламентарий пояснил, что поправки были приняты не для подавления оппозиции, но для того, чтобы предотвратить ситуации, в которых представители власти работают против интересов страны.

9 марта в Белоруссии была введена смертная казнь за госизмену для всех лиц, занимающих государственные должности. Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности, поясняли в администрации президента Александра Лукашенко.