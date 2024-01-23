В Минске заявили, что не получили приглашения наблюдать за учениями НАТО МО Белоруссии обвинило НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

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Страны НАТО не уведомили Белоруссию о подготовке проведения на их территории военных учений, чем нарушили положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, заявил в Twitter (X) начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа [2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности], действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тыс. военнослужащих на «крупнейшее за десятилетия» учение, но ни уведомления, ни приглашения Республика Беларусь не получала, — написал Ревенко

Ранее сообщалось, что НАТО в 2024 году планирует учения по обороне восточного фланга, близкого к границам Белоруссии и России. Это подтверждал глава военного комитета Альянса Роб Бауэр. Он назвал эти учения в регионе одними из самых крупных за всю историю с момента окончания холодной войны. Он рассказал, что во время учений будет отработан план обороны Сувалкского коридора и Брестских ворот — юго-западного участка границы Польши с Белоруссией.