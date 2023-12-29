В Белоруссии завершились испытания собственной вакцины от коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белоруссии завершились испытания собственной вакцины от коронавируса, пишет EADaily со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики. В ведомстве напомнили, что первые вакцины в стране были разработаны еще в период с 1924 по 1950 год, однако позднее компетенции и возможности производства были утрачены.

Сегодня реализован значимый для Белоруссии проект, итогом которого стало создание отечественной инактивированной цельновирионной вакцины для медицинской профилактики COVID-19, — сообщили в Минздраве.

Вакцину зарегистрировал РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Минздрава Белоруссии. В ее производстве и разработке приняли участие такие организации, как РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, «НПЦ ЛОТИОС», БГМУ, ГомГМУ, РУП «Белмедпрепараты», РНПЦ трансфузиологии и биомедицинских технологий, Институт физиологии НАН, ОАО «БелВитунифарм».

По данным министерства, в республике с 1924 по 1950 годы были созданы брюшнотифозная, дизентерийная, противотуберкулезная БЦЖ, дифтерийный и столбнячный анатоксины и антирабическая вакцина.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что коронавирусную инфекцию COVID-19 в России стали регистрировать реже, среди общего числа вирусов ее доля составляет 30%, доля риновируса также составляет 30%. Она также отметила, что процент зарегистрированных случаев гриппа в России не превышает 10%, куда входят и другие вирусы, такие как парагрипп, аденовирус и прочие респираторные вирусы.