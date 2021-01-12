В Белоруссии завершается контроль качества новой партии «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/68c55062-54e7-11eb-b03b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Белоруссию прибыла очередная партия российской вакцины против COVID-19 в 20 тысяч доз, в настоящее время завершается проверка на соответствие препарата всем показателям качества, следует из сообщения пресс-службы Минздрава РБ.

Завершается контроль качества очередной партии российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Как сообщается, после проверки в стране продолжится вакцинация медицинских работников, находящихся в зоне риска. При этом ведомство распределило вакцину по регионам — в зависимости от заявок учреждений здравоохранения.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.